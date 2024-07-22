Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası\'ndan 4 madalya ile döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Ayça Erdoğan, Melike Havva Yiğit, Muhammet Mustafa Sandık ve Aybars Tuncel önemli dereceler elde etti.

22.07.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalya ile döndü

19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Erzurum Palandöken'de yapılan 'Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası' Yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, önemli derecelere imza attı. Yarışmalarda Ayça Erdoğan, Genç Kadınlar Kategorisinde Türkiye ikincisi, Melike Havva Yiğit U23, Kadınlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Muhammet Mustafa Sandık U17 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü ve Aybars Tuncel U15 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve Antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü - Son Dakika

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