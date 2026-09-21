Kayseri cimnastikte ilki yaşadı, Hasan Bulut büyüklerde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kayseri cimnastikte ilki yaşadı, Hasan Bulut büyüklerde Türkiye şampiyonu oldu

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Kayseri cimnastikte ilki yaşadı, Hasan Bulut büyüklerde Türkiye şampiyonu oldu
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Ankara'daki Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden TOHM ve SEM sporcuları derece kazandı. Hasan Bulut büyüklerde Türkiye şampiyonu, Melih Dumlu Türkiye 3.'sü oldu; Kayseri büyüklerde bireysel ilk şampiyonluk ve üçüncülüğünü elde etti.

Ankara'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden TOHM ve SEM sporcuları önemli dereceler elde etti. Hasan Bulut büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Melih Dumlu Türkiye 3.'sü olarak Kayseri cimnastiğinde bir ilke imza attı.

17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen ve 153 sporcunun mücadele ettiği Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden TOHM ve SEM sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Şampiyonada Mustafa Yiğit Dur, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, 6 alet toplamında Türkiye 2.'si, paralel aletinde ise Türkiye 3.'sü oldu. Hüseyin Emir Cünedioğlu, gençler kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak dereceye girerken; Hasan Bulut, büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Bulut ayrıca paralel aleti ve kulplu beygirde Türkiye 3.'sü oldu. Melih Dumlu ise büyükler kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hasan Bulut'un büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu, Melih Dumlu'nun ise Türkiye 3.'sü olmasıyla Kayseri, büyükler kategorisinde bireysel olarak tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 3.'lüğü elde etti.

Kaynak: İHA
Hasan BulutKayseriTürkiyeAnkaraSporSon Dakika

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