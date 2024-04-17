Kayseri'de ragbi heyecanı
18 ilden gelen 69 takım zirve için ter döktü
Ali İlhan Kabakcı: "Kayserimiz spor şehridir"
KAYSERİ - Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Birinciliği için 18 ilden Kayseri'ye gelen 69 takım zirve mücadelesinde ter döktü.
Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarında 18 ilden Kayseri'ye gelen 38'i erkek, 31'i kız olmak üzere 69 takım zirve için ter döktü. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı ve kıran kırana yarışla geçen müsabakalarda grup birinciliği elde edecek olan takımlar, Türkiye birinciliği için karşılaşmaya çıkacak. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlerimizin gelişmekte olan ragbi branşındaki heyecanını ve katılımını, ülke genelindeki altyapıya çok sevindik. Özellikle sporun tabana yayılmasında büyük mücadelesi olan bakanlığımızın, okul sporlarında da yoğun katılımlarla ülke gençlerinin spor yönelmesini sağlayan ve böyle gelişmekte olan sporlardaki müsabakalara yoğun katılımın olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu alanda emek veren değerli öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizde yapılmayan branşın olmaması, ülke sporunun siz değerli gençlerle gelecek vaat etmesi ve geçmişten bu tarafa yetenekleri ile kendi ispat etmiş Türk gençliğinin birçok branştaki başarısını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kayserimiz spor şehridir"
Okul sporlarının önemine değinen Kabakcı; "Okul sporlarının da özellikle sporun alt yapı oluşturması ve tabana yayılma olgusunu en iyi şekilde yansıtması anlamında çok önemsiyor ve katılımları destekliyoruz. Kayserimiz spor şehridir. 2024 yılında da Avrupa spor şehri olmuştur. İnşallah geleceğin sporcularını yetiştirmekte başta Kayseri olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinde gençlerimizin sporcu altyapısı ile büyük şampiyonlarda ve olimpiyatlarda sizleri göreceğimiz kanaatimiz her zaman mevcuttur. Bu heyecanla koşturuyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Kayseri'de 18 ilden gelen 69 takım ragbi mücadelesi verdi - Son Dakika
Yaz Olimpiyatları için geri sayımın yapıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te, açılış töreni ile ilgili güvenlik senaryoları başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile görüşeceklerini belirtti. Futbol takımının talihsiz bir dönem geçirdiğini ve adaptasyon sorunu yaşadığını ifade eden Arat, Türkiye'de en iyi yönetilen federasyonun voleybol federasyonu olduğunu söyledi.
Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü. Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla tur atladı. Dortmund ise Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ederek toplamda 5-4'lük skorla yarı finale çıktı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star programında Fenerbahçelilere müjdeyi verdi. Buna göre Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak rövanş maçı TV8'de şifresiz yayınlanacak.
Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Emine Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacağını belirtti.
THY EuroLeague Play-in 1. Tur maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 67-64'lük skorla mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye coşkulu bir karşılama ile döndü. Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikincilikle yetinmeyerek daha büyük başarılar hedeflediğini belirtti. Ailesi, antrenörü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü de Kılınç'ı tebrik ederek gelecek müsabakalarda başarılar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?