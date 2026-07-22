Kayseri Valiliği koordinasyonunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Tomarza ilçesindeki Böke Kano Parkuru'nda düzenlenen törenle su sporları sezonu açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin turizmde altın çağını yaşadığını söyledi.

Tomarza ilçesinde bulunan Böke Kano Parkuru'nda düzenlenen törenle Kayseri'de su sporları sezonu açıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bölgenin su sporları merkezi olacağına inandığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıl öncesinde başlayan şehrimizin su havzalarında; Zamantı'da, Kızılırmak'ta, İnce Su'da, Yamula'da, Yahyalı'da olmak üzere parkur ilan edilmesiyle başlayan süreçte, özellikle de Zamantı Irmağı üzerinde Melikfiran'da, Şıhbarak'ta, Göke'de ve Develi'de olmak üzere başlatmış olduğumuz çalışmalarda o günden bugüne büyükşehir belediyemiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte şehrimizde yaklaşık 8 yerde su parkurları ilan ederek aynı zamanda yelkenden kanoya, paddleboarddan bot safariye kadar yapacağımız çalışmaların startını vermiş bulunuyoruz. Burası da geçen yıllara göre gerçekten başta büyükşehir belediye başkanımızın desteği ve katkılarıyla bir kompleks sporları alanı oldu. Bu alandan itibaren de inşallah bu yıl itibariyle başta Akarsu Kano, Paddleboard olmak üzere on binlerce vatandaşımızın ve sporcumuzun bu alanda su sporlarından yararlanacağını Zamantı'nın aynı zamanda da su sporları merkezi olma yolunda en önemli çalışmalardan birini yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle başta valimize, büyükşehir belediye başkanımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak kompleks alan içerisinde yönetim merkezleri oluşturduk. Bu alanlarda ticari anlamda da tabii ki firmalarımızın çalışmaları da var. Ama en önemlisi Türkiye'de neredeyse ilk olabilecek bir kompleksin bu şekilde oluşması ve çok entegre bir tesis görünümüne girmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Memduh Büyükkılıç: "Dayanışma içerisinde değerlerimizi hem ortaya çıkartmak hem paylaşmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin sahip olduğu değerleri ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kısa sürede burada valimizin talepleri doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibinin, gerek genel sekreter yardımcımız gerekse daire başkanlarımızın gece gündüz demeden ortamı hazırlama, Tomarza'mızın güzel insanlarına hizmetkar olma anlamında hep beraber çalıştılar, sağ olsunlar var olsunlar. Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri diye bilinir. Tabii ki iyi bir ticaret ve sanayi şehri. Ben her şeyden önce üreten kardeşlerimize, hemşehrilerimize minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Ancak bunun yanında şehrimizin hak ettiği, belki tanıtmakta bir miktar geciktiğimiz ve paylaşmakta da ihmal ettiğimiz turizm alanında, kültürel, sportif, gastronomi bağlamında yaptığımız, yapacağımız çalışmaları da göz ardı etmemek gerekir. Kayserimizi sadece bir kış turizmi ile anılan, Erciyes'imizle anılan bu güzel şehrimizi Yüksek İrtifa Merkezi ile ya da değişik spor çeşitlendirmeleriyle adeta kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Daha dün Yüksek İrtifa Merkezi'ndeydim. 30'a yakın takım randevulanmış, rezervasyon yaptırmış ve sekiz tane takım dün orada maç yapıyordu ve çalışmalar yapıyordu. Bunlar şehrimiz için birer zenginlik. Elbette bu şehrimizi hak ettiği yere taşımak, daha iyi noktalara iletmek. Kayseri'de elbette su sporları denildiği zaman belki insanlar gülüp geçer ama Zamantı'mızı bu anlamlı projede yer alıyor kılmak, ya da otuzun üzerindeki Kayseri'mizdeki havuz ile gençlerimizin, çocuklarımızın yarışmalara bile esas olacak şekilde çalışmalara imza atmış olmaları ve oralardan yararlanmaları, ya da değişik spor tesislerimizden yararlanmaları, her parkımızın bir spor alanı olarak nitelendirilmesi gibi bunlar çeşitlendirilebilir. Elbette ki bu çalışmaların yanında Kayseri'miz için adeta 'İyi ki böyle bir proje hayata geçirilmiş' denilecek şekilde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bizim şehrimizin gururu oldu. Daha dün yapılan bir kamuoyu araştırmasında, iki senelik bir geçmişi olmasına rağmen %90 oranında bilinen, tanınan ve yüzde 64'ünün de istifade ettiği bir alan olarak tanımlanan boyuta geldi. İşte bu açıdan şehrimizi dediğimiz gibi, gerek kültürel çalışmalarıyla, müzeleriyle, kütüphaneleriyle, gerekse tarihi dokusuyla açık hava müzesi niteliğindeki boyutuyla ya da Kapuzbaşı Şelaleleri gibi dünyada ikinci sırada yer alan düşüşüyle, hepimizin onuru olan bir anlayış içerisindeki Cenab-ı Allah'ın bu güzel nimetiyle el ele, gönül gönüle vererek, dayanışma içerisinde değerlerimizi hem ortaya çıkartmak hem paylaşmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Çiçek: "Kayseri turizmde altın devrini yaşıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, Kayseri'nin turizm alanında altın çağını yaşadığını vurgulayarak; "Yıllara sari sürece baktığımızda bu zaman diliminde grafiğin çok hızlı bir şekilde yükselmiş olduğunu hep beraber görebiliyoruz. Bu sene kış sporlarında, özellikle kayak turizminde büyükşehir belediyemizin de tanıtımlarda ve yaptığı çalışmalarda bu farkı hep beraber gördük. 3 milyon 300 bin kişi Erciyes'i ziyaret etti. Ancak biz sadece kış turizminde lider bir şehir değiliz. Amiral gemimiz kış sporları. Ancak bunun yanında doğa sporlarında, su sporlarında bambaşka bir seviyeye geldik. Bunda büyükşehir belediyesi, valilik ekiplerinin birbirleriyle uyumunun çok büyük bir etkisi var. Etle tırnak gibiyiz. İşte burası, bakın büyükşehir belediyesi burayı isteseydi bir plaza şeklinde bambaşka da yapabilirdi. Biz her yerde bu şehir için, ilçelerimiz için uyum içerisinde olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Şehrimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız. Bakın farkında değiliz, biz bu sene Dünya Spor Başkentiyiz. Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz. Kayseri'nin her noktasında fedakarca bu şehri bir adım yukarıya taşımak için durmadan çalışacağız. Ama özellikle turizmde bambaşka bir zaman yaşayacağız, yaşıyoruz yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kanoya binerek Zamantı Irmağı üzerinde kürek çekti. - KAYSERİ