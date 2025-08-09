Kayseri\'de 3x3 Basketbol Turnuvası Başladı

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de start aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki organizasyonda 16'sı yabanca 32 takım mücadele ediyor.

Turnuvada, şampiyon takım İspanya'da düzenlenecek FIBA Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Toplamda 240 bin lira para ödülünün dağıtılacağı 2 gün sürecek turnuvada, birinciye 120 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, gazetecilere, organizasyonu FIBA'nın düzenlendiğinie dikkati çekti.

FIBA'nın dünya çapında iki organizasyon düzenlediğini aktaran Sağlam, "Bunlardan birincisi FIBA 3x3 Dünya Turu, ikincisi de FIBA Challenger. Bu organizasyonların Türkiye'ye ya da Kayseri'ye gelmesi için öncelikle bu tarz etkinlikleri düzenlemek gerekiyor. Yaptığımız işin kalitesini onlara kabul ettirdikten sonra FIBA 3x3 Dünya Turu ve FIBA Challenger listesine bizi de ekleyecekler. Bu yüzden yaptığımız işin başarılı olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Organizasyonun final maçları yarın oynanacak.