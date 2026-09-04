Kayseri\'de amatör kulüplerin antrenman programı kura ile belirlendi

Kayseri'de 2026-2027 futbol sezonunda mücadele edecek Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımlarının antrenman programları kura ile belirlendi.

Kayseri'de 2026-2027 futbol sezonunda oynanacak Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme müsabakaları öncesinde, kulüplerin kullanacağı antrenman sahaları ile gün ve saatlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kocasinan İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik ve Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda kulüplerin antrenman yapacağı sahalar ile gün ve saatleri belirlenirken, yeni sezon öncesinde müsabaka ve fikstür sürecine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Toplantıda kulüp yöneticileri ve teknik ekiplerin görüş ve önerileri dinlenerek, amatör futbolun yeni sezonda daha sağlıklı şekilde yürütülmesi adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Kayseri amatör futbolunda yeni sezon hazırlıkları sürerken, belirlenen antrenman programlarının kulüplerin çalışmalarını daha düzenli ve planlı şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.