Kayseri\'de Dörtlü Dostluk Basketbol Turnuvası Son Buldu

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Kayseri Kafkas Derneği tarafından organize edilen Dörtlü Dostluk Basketbol Turnuvası oynanan son maç ile tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen turnuvaya Kayseri'den 3 takımın yanı sıra Abhazya'dan Spartak Sukhum katıldı. Turnuvanın kapanışı Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel SporSalonu'nda oynanan Hasketbol Spor Kulübü - Spartak Sukhum maçı ile yapıldı. İki takım oyuncularının maç öncesi ve maç sonrası sergilediği mücadele, dostluk turnuvanın amacına ulaştığını gösterdi. Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede; "Sahamızda Kayseri'de düzenlenen 4'lü Dostluk Basketbol Turnuvası'nda Abhazya ekibi Spartak Sukhum takımını misafir ederek bir dostluk maçı yaptık. Maça ilgi büyüktü. Maç sonunda kazanan dostluk ve basketbol oldu. Bugün sahamızda misafir ettiğimiz Abhazya ekibi Antrenörü Nikolay Guramoviç Guşin'e ve sporcularına teşekkür ediyor, maclarında başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, maç sonunda HasketbolSpor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak'a turnuvaya verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verirken, tüm oyunculara da günün anısına madalya taktı. Ayrıca, HasketbolSporKulübü Başkanı Hasan Aksoyak ise Spartak Sukhum Antrenörü Nikolay Guramoviç Guşin'e forma hediye etti. Turnuvanın ilk iki gününde ise Spartak Sukhum takımı, Melikgazi Kayseri Basketbol ve KolejsporBasketbol takımları ile mücadele etti. - KAYSERİ