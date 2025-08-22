Kayseri\'de \'En Havalı Voleybol Turnuvası\' Düzenleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' 23-24 Ağustos tarihlerinde Erciyes'te voleybol tutkunlarını ağırlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği destekle Türkiye'nin önemli spor destinasyonlarından biri haline gelen Erciyes'te, heyecan dolu bir organizasyona daha imza atıyor. Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen 'En Havalı Voleybol Turnuvası', 23-24 Ağustos tarihlerinde voleybol severleri zirvede buluşturacak.

Altın Bayraklı Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri'de düzenlenecek turnuva, "Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap" sloganıyla katılımcılara hem kıyasıya rekabet hem de unutulmaz anlar yaşatacak.

Erciyes'in eşsiz atmosferinde gerçekleşecek organizasyonda, birinci olan takıma 25 bin TL, ikinci takıma 15 bin TL, üçüncü takıma ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Katılım için başvurular 0352 342 39 17 numaralı telefondan, 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organizasyona; Erciyes A.Ş., Erciyes Hill Hotel, Radisson Blu Mount Erciyes, Meysu, Erciyes ATV Kiralama, Megasaray Mount Erciyes, Bayramoğlu Beko, H2650 Restoran, Hüma Hastanesi ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği de destek veriyor.

Sporun her alanında vatandaşları buluşturmaya devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimini Erciyes'te sporla taçlandırıyor. Voleybol severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen turnuva, şehrin spordaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - KAYSERİ