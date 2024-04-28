Kayseri'de Fabrika Voleybol Projesi'ne büyük ilgi - Son Dakika
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Kayseri'de Fabrika Voleybol Projesi'ne büyük ilgi

Kayseri\'de Fabrika Voleybol Projesi\'ne büyük ilgi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Fabrika Voleybol Projesi, Kayseri'de çocuk ve gençler arasında büyük ilgi görüyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Fabrika Voleybol sporcularıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje sayesinde yüzlerce çocuk ve genç voleybol branşıyla tanışacak ve alt yapıya sporcu kazandırılacak.

28.04.2024 10:15
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Türkiye'de çocuk ve gençleri voleybolla tanıştırmayı, alt yapıya sporcu kazandırmak için Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Fabrika Voleybol Projesi'ne Kayseri'de ilgi büyük.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda antrenman yapan Fabrika Voleybol sporcularıyla bir araya geldi. Çalışmalarla ilgili antrenörlerden bilgi alan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Milli takım formasıyla parkeye çıkmak, İstiklal Marşımızı diğer ülkelere dinletmek için azimle, gayretle çalışan sporcularımızı kutluyorum. Antrenörlerimizi ve çocuklarını spora teşvik eden ve hafta sonunu salonlarda geçiren ailelerimize de teşekkür ediyorum. Hafta sonu tesislerimize yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki spora yapılan yatırımlar boşa çıkmıyor. Salonlarımızı boş kalmadığını görmek bizleri mutlu ediyor. Fabrika Voleybol projesiyle yüzlerce çocuk ve gencimiz voleybol branşıyla tanıştı. İnanıyorum ki yapılan çalışmalarla kısa sürede kulüplerin alt yapısına birçok sporcu kazandırılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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