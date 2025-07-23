Kayseri\'de Gece Kayağı Etkinliği Düzenleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde su sporları alanında hizmet veren Sukaypark'ta Gece Kayağı etkinliği düzenliyor. Wakeboard yapanlara özel 12 kişilik kontenjanı bulunan etkinlik 26 Temmuz Cumartesi günü 19.00-21.00 saatleri arasında gece ışıkları altında su kayağı tutkunlarını bir araya getirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor ve sağlıklı yaşama verdiği önem doğrultusunda tam donanımlı spor tesislerinde profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra her yaş grubundan Kayseriliye kaliteli spor hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., heyecan ve aksiyon dolu spor aktiviteleri ile yaz akşamlarına renk katıyor.

Bu çerçevede, Spor A.Ş. tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde su sporları alanında hizmet veren Sukaypark'ta, 26 Temmuz Cumartesi günü 19.00-21.00 saatleri arasında, Gece Kayağı etkinliği düzenlenecek.

Sadece wakeboard yapanların katılım sağlayabileceği 12 kişilik kontenjanı bulunan 2 saatlik özel "Gece Kayağı" seansı için kayıt işlemleri www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. 2 saatlik özel "Gece Kayağı" seans ücreti 750 TL olarak belirlenirken etkinlikte abonelik kullanımları geçerli olmayacak. - KAYSERİ