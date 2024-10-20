Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla tamamlandı.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, 26 ülkeden sporcular katıldı.
Tek kadınlarda Kazakistan'dan Zarina Diyas, Belarus'tan Aliona Falei'yi yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Tek erkeklerde ise ABD'li Maxwell Mckennon, Kolombiyalı raket Johan Alexander Rodriguez'i yenerek şampiyon oldu.
Son Dakika › Spor › Kayseri'de ITF W50 Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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