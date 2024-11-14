Kayseri'de Milli Maç Heyecanı - Son Dakika
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Kayseri'de Milli Maç Heyecanı

Kayseri\'de Milli Maç Heyecanı

A Milli Takım, Galler ile Kayseri'de oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

14.11.2024 11:47
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kayseri'de milli maç heyecanı yaşanıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, 8 puanla ikinci sırada yer alan takipçisi Galler'i konuk edecek.

Kayseri'de 2009'da Azerbaycan ve Estonya, 2013'te de Andora'yı ağırlayan ay-yıldızlı takım, kentteki 4. maçına 11 yıl sonra çıkacak.

Biletlerin kısa sürede tükendiği maçın oynanacağı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda çalışmalar tamamlandı.

Kent meydanının Türk bayraklarıyla donatıldığı şehirde futbolseverleri milli maç heyecanı sardı.

RHG Enertürk Enerji Stadı Müdürü Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç için sezon başında çim zemini değiştirerek, koltukları boyattıklarını söyledi.

UEFA kriterleri için yeniden statta denetleme yapıldığını anlatan Yılmaz, "UEFA kriterlerinden de olumlu sonuç aldık. Birkaç ufak eksikliğimiz vardı, onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda maça hazırız." dedi.

Yılmaz, maç günü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından statta bayrak dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm seyircilerimize bayrak verilecek. Ayrıca tribünde büyük bir bayrak açılacak. İstiklal Marşı esnasında bayrağımız orada seyircilerimiz tarafından dalgalandırılacak. İstiklal Marşı sonrası kaldırılacak. Maçın heyecanı bizi de çoktan sardı. 10 seneden fazladır buraya bir milli maç verilmiyordu. Şu anda personelim dahil herkes heyecanla, keyifle çalışıyor. Çok mutluyuz. Kentte de aynı mutluluk, aynı heves var. Bunun sahaya da yansımasını istiyoruz. Özellikle seyirci tarafında yansımasını istiyoruz. Stadyum güzel ama seyirci çok güzel olursa buraya daha fazla maç verilir. Rakibi Türk misafirperverliğiyle ağırlayacağız ama 3 puanımızı da alacağız inşallah."

Futbolseverler heyecanla bekliyor

Kayserili futbolseverlerden Necdet Alan, uzun yıllar sonra Kayseri'ye gelecek milli takımı izlemek için bilet aldığını söyledi.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Alan, "Eminim stat dolacak. Farklı şehirlerden gelen insanlarla da karşılaşıyoruz. Güzel bir ortam olacak inşallah." diye konuştu.

Hacı Arık ise maça oğluyla beraber gitmeyi planladığını belirtti.

Kentin iyi bir ev sahipliği yapacağına inandığını aktaran Arık, "Milli takımın hem Galler hem de Karadağ maçından galip gelip, lider olarak grubu tamamlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Milli takımımıza, bizim çocuklara güveniyoruz. Arda Güler'e özel bir sevgimiz var. Oğlum, Arda Güler'i çok seviyor. Bu arada Arda Güler için Real Madrid'in maçlarını da izliyoruz. En güzel şekilde Türkiye'mizi temsil edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sait Kayasandık da Kayseri'nin milli takıma uğurlu gelmesini diledi. Karşılaşmanın kentin tanıtımına fayda sağlayacağına dikkati çeken Kayasandık, milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı çok sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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