Kayseri\'de \'Sağlık İçin Kulaç At\' Yüzme Yarışması Başladı

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 'Sağlık İçin Kulaç At' sloganıyla düzenlediği Tesisler Arası Yüzme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. 305 sporcunun katıldığı yarışlar, 3-5 Aralık tarihleri arasında Kayseri'nin çeşitli spor tesislerinde gerçekleşiyor.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri, spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Sağlığa Kulaç At' Tesisler Arası Yüzme Yarışması, 3 Aralık itibarıyla start aldı. Yarışma, 16-65 yaş arası sporcuların katılımıyla, Kayseri'nin farklı spor tesislerinde 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayseri'deki Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'nde düzenlenen yarışmalara toplam 305 sporcu katılıyor. Yarışmacılar, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 yaş olmak üzere beş farklı yaş kategorisinde mücadele edecekler. Yarışmaların ardından 10 Aralık'ta Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek olan finalde, her yaş kategorisinde en iyi üç sporcu madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca, dereceye giren birinciye 30, ikinciye 21, üçüncüye ise 15 günlük ek spor paketleri hediye edilecek. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Kayseri'nin spor alanındaki gelişimini desteklemek ve halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği bu etkinlikle, sağlık ve spor bilincinin arttırılmasını hedefliyor. 'Sağlığa Kulaç At' yarışması, sadece sporcular için değil, Kayseri halkı için de motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor.

Yarışmaların tören günü ise 10 Aralık'ta Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 18: 00-20: 00 arasında gerçekleştirilecek. - KAYSERİ