Kayseri'de Spor Okulları ile Gençler Suçtan Uzaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Spor Okulları ile Gençler Suçtan Uzaklaşıyor

Kayseri\'de Spor Okulları ile Gençler Suçtan Uzaklaşıyor
18.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çiçek'in başlattığı proje, 65 spor okulunda 16 bin gence ulaşarak uyuşturucu ve suçtan koruyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, uyuşturucu bağımlısı bir gencin annesinin "feryadı" üzerine başlattığı ve hayırseverlerin destekleriyle açılan 65 spor okulunda 16 bin öğrenciye ulaşılan proje, gençlerin suçtan uzak tutulmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Kayseri'de gençleri spora yönlendirip suçtan uzak tutmayı amaçlayan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamındaki faaliyetler anlatıldı.

Vali Çiçek, bir mahalle gezisi sırasında yolunu kesen ve uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım isteyen annenin feryadı üzerine harekete geçti.

Çiçek'in talimatıyla başlatılan ve Ağustos 2022'de imzalanan protokolle ilk adımı atılan ERVA Projesi kapsamında "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla çalışmalar yürütüldü.

Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının ekonomik desteğiyle hayata geçirilen spor okullarında, futboldan basketbola, karateden haltere, atletizmden hentbola 29 branşta ücretsiz eğitim verilmeye başlandı.

Çocukları uyuşturucu ve çocuk çetelerinden korumak, suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar açılan 65 spor okulunda çoğu lisanslı 16 bin sporcuya ulaşıldı.

Madde bağımlısı ve suça sürüklenen çocukların da eğitim gördüğü okullardaki binlerce lisanslı sporcudan bazıları milli takıma yükseldi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazandı.

Vali Çiçek'in üzerinde titizlikle durduğu, sık sık spor okullarına ziyaret gerçekleştirdiği proje, 6 şehre de örnek oldu.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, acı bir karşılaşma sonucunda başlatılan projeyle 16 bin gence ulaşmanın mutluluğu yaşadığını söyledi.

Kayseri'de göreve geldikten sonra sık sık mahalle ziyaretleri yaptığını anlatan Çiçek, "Düvenönü Mahallesi'nde bir anne yakama yapıştı. Bana 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' diye sordu. Bu soru karşısında şok oldum. 'Görmedim annem. Niye böyle söyledin?' diye sordum. O da bana oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve para bulamadığı zamanda kendisine şiddet uyguladığını söyledi." dedi.

Çiçek, bu karşılaşmanın ardından gençleri madde bağımlılığından ve suçtan uzak tutacak en önemli etkenin spor olduğu ve bu doğrultuda da spor okulları açmaya karar verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında 65 okul açıldı

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinden birinin Kayseri'de inşa edilmeye başlandığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"İnşaat yapmak bu işin en kolay yanıydı. Çocukların suça ve uyuşturucuya bulaşmaması için de önlem almamız gerekiyordu. Arkadaşlarımızla görüşerek bu projeye başladık. Öncelikle dezavantajlı ve şehre uzak mahalleleri seçtik. Aslında onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve okul dışında onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmamak adına bunu yaptık hatta 'Öyle yapalım ki mahalle bakkalından bile daha yakın spor okulları olsun.' istedik. Bu amaçla yola çıktık ve bir, iki, üç derken 65 okula ulaştık. Her bir spor okulumuz bir başka kurumun veya bir işletmenin hamiliğinde yürüyor. Okulun yapımı ve tüm giderleri bu hamilere ait. Milli takıma ya da yurt dışındaki şampiyonalara giden öğrencilerimiz ceplerinden bir kuruş bile harcamıyor. Bu harekete, meslek odalarından kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerinden özel işletmelere varıncaya kadar tüm Kayseri sahip çıktı."

"Suça sürüklenmiş 119 çocuk da eğitim görüyor"

Çiçek, spor okullarında 120 antrenörün çeşitli branşlarda, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve Kayseri Müftülüğünden gelen 180 gönüllü eğitmenin de milli ve manevi değerler eğitimi verdiğinin altını çizdi.

Gençlerin suça sürüklenmesini ve onları suça iten sebepleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Çiçek, "Biz suça bulaşmış ve sonrasında ERVA Spor Okulları'ndan herhangi birine gelmiş 119 sporcumuzla da özellikle ilgileniyoruz. Bunların sebeplerini arıyoruz ve ailelerle görüşerek çocuklarımızı yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bir kaymakamımızı bu iş için görevlendirdik." diye konuştu.

"16 bin öğrencimiz de takibimiz altında"

Okullarda eğitim gören çocukların hiçbirinin ERVA'ya başladıktan sonra suça bulaşmadığını, bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çiçek, "16 bin öğrencimiz de takibimiz altında. Emniyetimiz Kayseri'deki her asayiş olayında bu öğrencilerimizden birisi var mı diye kontrol ediyor. Büyük bir gururla söyleyebilirim, nazar değmesinden korkarak söyleyebilirim, 16 bin spor okulu öğrencimizin hiçbirisinden bir suç kaydı veya bir olayla ilgili adli rapor şu ana kadar gelmedi. Umudum gelmemesi." ifadelerini kullandı.

Çiçek, bu projenin özellikle uyuşturucu bağımlılığı ve çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla Türkiye'ye model olacağını düşündüğünü, 6 ilden yetkililerin Kayseri'ye gelerek bu çalışmayı yerinde incelediğini ve kendi şehirlerinde de hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Çiçek, bu ay 4 yeni spor okulunun daha hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de Spor Okulları ile Gençler Suçtan Uzaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:00:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Spor Okulları ile Gençler Suçtan Uzaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.