Kayseri'de voleybol kulüplerine yeni kurallar anlatıldı, altyapı kuraları çekildi - Son Dakika
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Kayseri'de voleybol kulüplerine yeni kurallar anlatıldı, altyapı kuraları çekildi

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Kayseri\'de voleybol kulüplerine yeni kurallar anlatıldı, altyapı kuraları çekildi
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2026-2027 Voleybol Sezonu öncesinde TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, kulüp yöneticileri, antrenör ve sporculara bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda değişen oyun kuralları anlatıldı, altyapı liglerindeki kura çekimleri yapıldı ve fair-play dolu bir sezon dilendi.

2026-2027 Voleybol Sezonu öncesinde kulüp yöneticileri, antrenör ve sporculara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yeni oyun kuralları anlatılırken, altyapı liglerinde mücadele edecek takımların kura çekimleri gerçekleştirildi.

2026-2027 Voleybol Sezonu öncesinde, TVF Ligleri ve Altyapı Liglerinde mücadele edecek kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcularına yönelik TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni sezonda tüm liglerde uygulanacak değişen voleybol oyun kuralları ve kuralların uygulama esasları, Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından katılımcılara aktarıldı. Ayrıca Kayseri Voleybol Altyapı Ligleri'nde yer alan Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Kızlar kategorilerinin kura çekimleri gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında 'Filenin Sultanları' ile ilgili soruya doğru cevap veren Askon Erva Spor Kulübü antrenörüne, İl Temsilciliği tarafından milli takım forması hediye edildi. TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, yeni sezonda tüm kulüplere, antrenörlere ve sporculara fair-play ruhunun ön planda olduğu, başarılı ve güzel bir sezon diledi.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuVoleybolKayseriSporSon Dakika

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