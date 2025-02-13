Kayseri'den 120 Sporcu Muaythai Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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Kayseri'den 120 Sporcu Muaythai Şampiyonası'na Katılacak

Kayseri\'den 120 Sporcu Muaythai Şampiyonası\'na Katılacak

Ankara'da düzenlenecek Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'den 120 sporcu katılacak.

13.02.2025 12:21
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Ankara'da düzenlenecek İç Anadolu Bölge Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'den 120 sporcu katılacak.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yazılı açıklamasında, Türkiye Muaythai Federasyonunca 19-23 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek şampiyonanın, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşeceğini belirtti.

Dört ayrı kategorilerinde yapılacak şampiyonaya Kayseri'den, 120 sporcu ve 15 kişiden oluşan teknik ekibin katılacağını aktaran Ulu, "Milli takımda hedeflediğimiz sayıda yer alıp şehrimizi ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyoruz. Bunun için yeni şampiyonlar çıkarmaya ve Kayseri'yi muaythaide marka şehir halinde tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ulu, şampiyonada kategori ve kilolarında ilk ikiye giren sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri'den 120 Sporcu Muaythai Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

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