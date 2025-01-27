Kayseri\'den 4 Sporcu Dağ Bisikleti Milli Takımı\'na Davet Edildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 4 sporcu, 2025 Sezonu Dağ Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi.

2025 Sezonu Dağ Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Kamp çalışmaları için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Sami Yusuf Önder, Muhammed Mustafa Sandık, Habip Pınar ve Aybars Tuncel davet edildi. Dört sporcu kampa katılmak için Kayseri'den ayrıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Cemal Kuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ