Kayseri\'den Deprem Bölgesine Spor Yardımı

Spor

Kayseri AmatörSporKulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) düzenlediği 'Deprem Bölgesinde spora can suyu Kayseri'den' kampanyası kapsamında toplanan spor malzemesi, oyuncak ve ayakkabılar deprem bölgesindeki amatör spor kulüpleri ve okullardaki çocuklara ulaştırıldı.

Kayseri AmatörSporKulüpleri Federasyonu tarafından başlatılan 'Deprem Bölgesinde spora can suyu Kayseri'den' kampanyası dahilinde kulüplerin katılımı ile 26 takım forma, 350 futbol topu, bin 500 oyuncak bebek,4 bin plastik top ve 50 çift ayakkabı toplandı. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu, futbol il temsilciliği ile kulüp temsilcileri toplanan yardımları Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştırdı. İki ilde bulunan ASKF başkanlıkları başta olmak üzere okullara giderek toplanan yardımları dağıtan Kayseri ekibi, deprem bölgesinde spora dahil yapılacak destekler konusunda istişarelerde bulundu.

TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Projemize gönüllü olarak katılan spor kulüplerimiz ve hayırseverlerimizin desteği ile 26 takım forma, 350 futbol topu, bin 500 oyuncak bebek,4 bin plastik top ve 50 çift ayakkabı toplandı. Tüm bu yardımları Kahramanmaraş ve Hatay'da ilgili yerlerle ulaştırdık. Aynı zamanda bu illerde spora daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz konusun istişarelerde bulunduk. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz, Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin" diye konuştu. - KAYSERİ