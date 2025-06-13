Kayseri\'den İki Altın Madalya

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, iki altın madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 11-12 Haziran tarihleri arasında Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan Hasan Ergil 49 kilogram sıkletinde 1. kaldırışta 95, 2. kaldırışta 105 ve 3. kaldırışta 108 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Çağdaş Kaya ise 59 kilogram sıkletinde 1. kaldırışta 155, 2. kaldırışta 160 ve 3. kaldırışta 165 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olarak şampiyonadan altın madalya ile ayrıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü yayımladığı mesajda, "Şampiyon sporcularımızı, antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ