Kayseri\'den İki Okçu Milli Takıma Davet Edildi

27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Okçular Vakfı'nda düzenlenecek olan 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda mücadele edecek olan OkçulukMilli Takımı'na Kayseri'den iki sporcu davet edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'nin başarılı okçuları Fatma Maraşlı ile Kutay Tek, milli takıma davet edildi. 27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Okçular Vakfı'nda düzenlenecek olan 13. Uluslararası Fetih Kupası'nda mücadele edecek olan OkçulukMilli Takımı kadrosu açıklandı.Kadroda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş okçuları Fatma Maraşlı ile Kutay Tek isimleri de yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ