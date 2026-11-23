Kayseri derbisinde Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup 7. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan Kayseri derbisini Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 yenerek kazandı. Şekerspor'un golleri 40. dakikada Eren Torbalı ve 45. dakikada Çağrı Elgölgesi'nden gelirken, Enes Koçoğlu 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında Kayseri derbisi oynandı. Sümer Stadı'nda oynanan derbiyi Kayseri Şekerspor 2-0 kazanan taraf oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Abdulbaki Özküçük, Hamza Ali Köksalan, Ahmet Aşkın Erimtek
Kayseri Şekerspor: Abdussamed Karakoyun, Enes Koçoğlu, Talha Özyürek, Muhammed Aybar, Buğra Sarıkaya, Süleyman Öztürk (Arda Hasan Öğretir dk. 60), Seyit Mehmet Söğüt, Çağrı Elgölgesi (Ziyahan Erbaşı dk. 85), Mehmet Turan Karamahmut (Eren Torbalı dk. 30) Halil Can Coşkun (Ömer Turan Görgüç dk. 85), İsmet Yazgan
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın (Erkan Kapar dk. 46), Sabri Çakır, Eray Akyol, Umut Türk, Halil Coşkun (Eren Sezen dk. 76), Hüseyin Barış Temizyürek, Efe Güler (Eray Ergin dk. 46), Selahattin Enes Kılıç
Goller: Eren Torbalı (dk. 40), Çağrı Elgölgesi (dk. 45) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı kart: Enes Koçoğlu (dk. 80) (Kayseri Şekerspor)
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