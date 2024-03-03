Kayseri Elit Voleybol Spor Midi Erkekler Şampiyonu

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Kayseri Elit Voleybol Spor Midi erkeklerde şampiyon oldu.

Bu sezon başarıdan başarıya koşan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü dördüncü kupasını kazandı. Talas Gevher Nesibe Spor Salonu'nda Develi Belediyespor ile oynanan müsabakayı set vermeden 25-23 -25-18 ve 27-25 sonuçla kazanan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü namağlup Kayseri şampiyonu oldu. Kupalarına bir yenisi daha ekleyen Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü geleceğe umutla bakıyor. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü 25-28 Nisan 2024 tarihinde Türkiye grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek. Kulüp Antrenörü Metin Tutum "En küçük kategorimiz olan midi takımımız çok yetenekli ve gelecek vadeden sporculardan oluşmaktadır. Bu başarıda emekleri olan kulüp antrenörlerimiz İbrahim Sarı ve Ömer Faruk Çatal'a ayrıca teşekkür ederim. Ekip çalışması ile bu başarıyı elde ettik. Sezonun 4. kupası hayırlı olsun" dedi.

Kulüp Koordinatörü Fuat Kalay ise, "Kayseri'nin en büyük ve en başarılı kulübü olarak başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz. 25-28 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Grup müsabakalarında Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Midi erkek takımımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ