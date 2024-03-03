Kayseri Elit Voleybol Spor Midi erkeklerde şampiyon oldu.
Bu sezon başarıdan başarıya koşan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü dördüncü kupasını kazandı. Talas Gevher Nesibe Spor Salonu'nda Develi Belediyespor ile oynanan müsabakayı set vermeden 25-23 -25-18 ve 27-25 sonuçla kazanan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü namağlup Kayseri şampiyonu oldu. Kupalarına bir yenisi daha ekleyen Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü geleceğe umutla bakıyor. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü 25-28 Nisan 2024 tarihinde Türkiye grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek. Kulüp Antrenörü Metin Tutum "En küçük kategorimiz olan midi takımımız çok yetenekli ve gelecek vadeden sporculardan oluşmaktadır. Bu başarıda emekleri olan kulüp antrenörlerimiz İbrahim Sarı ve Ömer Faruk Çatal'a ayrıca teşekkür ederim. Ekip çalışması ile bu başarıyı elde ettik. Sezonun 4. kupası hayırlı olsun" dedi.
Kulüp Koordinatörü Fuat Kalay ise, "Kayseri'nin en büyük ve en başarılı kulübü olarak başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz. 25-28 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Grup müsabakalarında Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Midi erkek takımımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Elit Voleybol Spor Midi Erkekler Şampiyonu - Son Dakika
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yarışmalara 28 ilden 320 sporcu katıldı. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın amacı, altyapıdan sporcu yetiştirerek dünya arenasında başarı elde etmektir.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu rakibini yenerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde oynadıkları 2 maçta aldıkları 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi. Bozüyük Belediyesi, Aksaray 1989 Spor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. Maçı takip eden Bozüyüklü voleybolseverler tribünlerden takımı destekledi. Takımın galibiyet sevinci büyük bir coşkuyla kutlandı.
İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Milli takım formasıyla katıldığı ilk uluslararası şampiyonada bronz madalya kazanan genç milli güreşçi Muhammet Ali Göçmen, yeni turnuvalara altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Göçmen, Antalya'da yapılacak uluslararası turnuvalarda başarı elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.
8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Kadınlar Günü" ilan edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre kar ölçüldü. Ayrıca, bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak bu seriyi sonlandırdı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki takım, ligin 28. haftasında puansız ayrıldı ve 29. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Federasyon Olimpik Deneme Yarışmalarında Kütahya Belediyesporlu sporcular dereceyle döndü. Sporculardan; Sıtkı Sefa Döner 400 metrede 1., Mustafa Dönmez 800 metrede 2., Alparslan Burak Köse 1500 metrede 2., Harun Şimşek 1500 metrede 3.lük derecesi aldı.
Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona, 1600'ü yabancı, 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runataya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşulacak. Dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?