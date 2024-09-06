Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde 2024-2025 futbol sezonu öncesi teknik heyet belli oldu. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktörü Uğur Kulaksız olurken, Sportif Direktör ise Gökhan Gündüz oldu.
TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, 2024-2025 sezonu ilk maçına yarın çıkacak. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Kulaksız'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Uğur Kulaksız'ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletik performans antrenörü, yer aldı. Kulaksız'ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:
Uğur Kulaksız - Teknik Direktör
Ferhat Timoçin - Yardımcı Antrenör
Gökhan Dursun - Yardımcı Antrenör
İsmail Okumuş - Yardımcı Antrenör
Cengiz Balcıoğlu- Kaleci Antrenörü
Kerem Bahadır Teke - Atletik Performans Antrenörü - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Erciyes 38 FK Teknik Heyeti Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?