Kayseri Erciyes 38 FK Teknik Heyeti Belli Oldu

Spor

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde 2024-2025 futbol sezonu öncesi teknik heyet belli oldu. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktörü Uğur Kulaksız olurken, Sportif Direktör ise Gökhan Gündüz oldu.

TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, 2024-2025 sezonu ilk maçına yarın çıkacak. Mavi-siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Kulaksız'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Uğur Kulaksız'ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletik performans antrenörü, yer aldı. Kulaksız'ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:

Uğur Kulaksız - Teknik Direktör

Ferhat Timoçin - Yardımcı Antrenör

Gökhan Dursun - Yardımcı Antrenör

İsmail Okumuş - Yardımcı Antrenör

Cengiz Balcıoğlu- Kaleci Antrenörü

Kerem Bahadır Teke - Atletik Performans Antrenörü - KAYSERİ