Kayseri Erciyes A.Ş. Çocuklara Ücretsiz Bisiklet ve Aktivite Parkı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Erciyes A.Ş. Çocuklara Ücretsiz Bisiklet ve Aktivite Parkı Sunuyor

Kayseri Erciyes A.Ş. Çocuklara Ücretsiz Bisiklet ve Aktivite Parkı Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş., yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkanların sunulduğu Erciyes'te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını yeni sezonunda çocukların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı ücretsiz bisiklet ve aktivite parkı ile çocuklara yaz boyu eğlenme fırsatı sunuyor.

02.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Erciyes A.Ş., yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkanların sunulduğu Erciyes'te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı bisiklet ve aktivite parkını yeni sezonunda çocukların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için özel olarak hazırladığı ücretsiz bisiklet ve aktivite parkı ile çocuklara yaz boyu eğlenme fırsatı sunuyor.

Yaz mevsiminde bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkanların sunulduğu Erciyes, her yıl yüzlerce amatör ve profesyonel bisikletçiyi de ağırlıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.

Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor.

Erciyes'te, 1 Temmuz itibariyle başlayan ve 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan bisiklet eğitim alanı 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul ediyor.

Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabiliyorlar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Erciyes A.Ş. Çocuklara Ücretsiz Bisiklet ve Aktivite Parkı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Erciyes A.Ş. Çocuklara Ücretsiz Bisiklet ve Aktivite Parkı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement