Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Yahyalı Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Yahyalı Belediye Başkanı'na Ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nden Yahyalı Belediye Başkanı\'na Ziyaret
07.08.2025 08:27  Güncelleme: 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret ederek gençlik ve spor faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kabakcı, Erva Spor Okulları'na verdiği destekten dolayı Öztürk'e plaket takdim etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı,Kayseri İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muammer Benli ve Yahyalı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı yer aldı. Ziyaret kapsamında, Yahyalı ilçesinde yürütülen Gençlik ve Spor faaliyetleri ile Erva Spor Okulları'na verilen destekler değerlendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erva Spor Okulları'na sağladığı katkılar ve gençliğe verdiği önemden dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Öztürk, nazik ziyaretlerinden ve anlamlı plaket takdiminden dolayı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Gençlik ve spor alanında işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Yahyalı Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı

08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
07:27
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:17
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
Eski Bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 08:29:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Yahyalı Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.