Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nden Yahyalı Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı,Kayseri İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muammer Benli ve Yahyalı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı yer aldı. Ziyaret kapsamında, Yahyalı ilçesinde yürütülen Gençlik ve Spor faaliyetleri ile Erva Spor Okulları'na verilen destekler değerlendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erva Spor Okulları'na sağladığı katkılar ve gençliğe verdiği önemden dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Öztürk, nazik ziyaretlerinden ve anlamlı plaket takdiminden dolayı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Gençlik ve spor alanında işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ