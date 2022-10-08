Kayseri haber! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı - Son Dakika
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Kayseri haber! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

08.10.2022 16:23

Kayseri spor haberi | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, çocukların koşusuyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, çocukların koşusuyla başladı.

"Maratona minik bir adım" sloganıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 300 çocuk katıldı.

Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca yarıştı. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.

"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla yarın devam edecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden 120'si yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.

Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 384 bin lira para ödülü verilecek.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri haber! Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı - Son Dakika

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