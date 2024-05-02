Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 10. hafta maçları tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları dün oynandı.
Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 10. haftasında toplam 12 karşılaşmada takımlar 76 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 10. haftayı zirvede tamamladılar. 10. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligde 11. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 10. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Kuşçu Mithatpaşaspor 1-4 Yeşilspor
Kalespor 10-2 Anayurt Finalspor
Alsancakspor 1-1 Kayseri Ömürspor
Yerköyspor 5-1 Fevzi Çakmakspor
Büyük Toramanspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor
Yeşilhisar Belediyespor 9-0 Demirspor
Ambar Kızılırmak 4-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor
Pınarbaşı Belediyespor 1-5 Cırgalanspor
Yeni Mahallespor 1-7 Develi Erciyesspor
Güneşli Gençlikspor 3-5 Sanayi Esnafspor
Sümerspor 4-0 Talas İdmanyurdu
Bayraktarspor 2-2 Akkışla Gençlikspor
Yavru Aslan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardı (Hükmen) - KAYSERİ
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