Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 10. hafta maçları tamamlandı

Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları dün oynandı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 10. haftasında toplam 12 karşılaşmada takımlar 76 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 10. haftayı zirvede tamamladılar. 10. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligde 11. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 10. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kuşçu Mithatpaşaspor 1-4 Yeşilspor

Kalespor 10-2 Anayurt Finalspor

Alsancakspor 1-1 Kayseri Ömürspor

Yerköyspor 5-1 Fevzi Çakmakspor

Büyük Toramanspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor

Yeşilhisar Belediyespor 9-0 Demirspor

Ambar Kızılırmak 4-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Pınarbaşı Belediyespor 1-5 Cırgalanspor

Yeni Mahallespor 1-7 Develi Erciyesspor

Güneşli Gençlikspor 3-5 Sanayi Esnafspor

Sümerspor 4-0 Talas İdmanyurdu

Bayraktarspor 2-2 Akkışla Gençlikspor

Yavru Aslan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardı (Hükmen) - KAYSERİ