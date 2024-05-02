Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 10. hafta maçları tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanan 12 karşılaşmada takımlar 76 gol attı. A, B ve C gruplarında liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi. 2. Amatör Küme'de heyecan Pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.

02.05.2024 10:20  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları dün oynandı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 10. haftasında toplam 12 karşılaşmada takımlar 76 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilspor 10. haftayı zirvede tamamladılar. 10. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligde 11. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 10. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kuşçu Mithatpaşaspor 1-4 Yeşilspor

Kalespor 10-2 Anayurt Finalspor

Alsancakspor 1-1 Kayseri Ömürspor

Yerköyspor 5-1 Fevzi Çakmakspor

Büyük Toramanspor 1-3 Kocasinan Gençlikspor

Yeşilhisar Belediyespor 9-0 Demirspor

Ambar Kızılırmak 4-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Pınarbaşı Belediyespor 1-5 Cırgalanspor

Yeni Mahallespor 1-7 Develi Erciyesspor

Güneşli Gençlikspor 3-5 Sanayi Esnafspor

Sümerspor 4-0 Talas İdmanyurdu

Bayraktarspor 2-2 Akkışla Gençlikspor

Yavru Aslan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardı (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:13:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri İkinci Amatör Küme'de 10. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement