Kayseri İkinci Amatör Küme'de 7. hafta maçları oynandı.
Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 7. haftasında toplam 13 karşılaşmada takımlar 81 gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Anayurt Finalspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor liderliklerini sürdürüyor. 7. haftası geriden kalan 2.Amatör Küme'de 8.hafta karşılaşmaları 20-21 Nisan'da oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 2.Amatör Küme 7. haftada en farklı skoru ise 12-0 ile Yerköysporr aldı. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 7. hafta maçları sonunda alınan skorlar şöyle:
Ambar Kızılırmakspor 3-0 Bayraktarspor
K. Mithatpaşaspor: 6-2 Fevzi Çakmakspor
Yavru Aslanspor 4-0 Anayurt Finalspor
Kayseri Demirspor 2-3 Kafkasspor
Güneşli Gençlikspor 2-1 Develi Erciyesspor
Kayseri Ömürspor 6-0 Sanayi Esnafspor
Talas İdman Yurdu 0-12 Yerköyspor
Cırgalanspor 2-1 Yeni Kıranardıspor
Y.B. Şafakspor 3-4 Akkışla Gençlikspor
Pınarbaşı Belediyespor: 1-7 Kalespor
Kayseri İdman Yurdu 1-7 Kocasinan Gençlikspor
Alsancakspor 3-1 Yeni Mahallespor
Yeşilspor 7-3 Sümerspor - KAYSERİ
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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