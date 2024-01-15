Kayseri Kadın FK, Kocaeli Bayan FK ile berabere kaldı

Kadınlar 1. Lig B Grubu 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Kocaeli Bayan FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Aydoğan Mantar, Furkan Emre Arslan, Sinem Özpınar
Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Medine Aykaç, Bahar Özen, Thuany Gomes, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Koynar dk.75)
Kocaeli Bayan FK: Sudenur Yolcu, Sıla Fidan, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Kübra Deniz, Feyza İrtürk, Ceydanaz Özgen, Sultan Akyol, Özge Arslan, Erva Kosovalı
Goller: Zeynep Bilir (dk.75) (Kayseri Kadın FK), Kübra Deniz (dk.53 pen) (Kocaeli Bayan FK) - KAYSERİ
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