Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

27.03.2022 17:51
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

STAT: Sümer HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğzuhan BahçıvanKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Zeynep Gündoğdu, Birsen Bozbal, Aysun Moradova, Alina Nahmadova (Dk. 90 Gülşen Urgun), Saniye Aslano, Opah Element, Cristine Nafula, Sona Ragimova, Aybüke Aykul (Dk. 78 Yağmur Ocak), Şeymanur Gencebay (Dk.

STAT: Sümer

HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğzuhan BahçıvanKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Zeynep Gündoğdu, Birsen Bozbal, Aysun Moradova, Alina Nahmadova (Dk. 90 Gülşen Urgun), Saniye Aslano, Opah Element, Cristine Nafula, Sona Ragimova, Aybüke Aykul (Dk. 78 Yağmur Ocak), Şeymanur Gencebay (Dk. 87 Canset Yiğit), Adebisi DosumuALG SPOR: Selda Akgöz, Zehra Borazanci, Kezban Tag, Medine Erkan (Dk.76 Zhala Mahsimova), İlayda Civelek (Dk. 65 Kristina Kbakaranzde), Eda Karataş, Emine Ecem, Ebru Topçu (Dk. 78 Balongo Grace), Ruth Kipoyi, Ecem Cömert (Dk. 65 Mariem Houıj), Thays AmorimGOLLER:   Dk. 42 ve Dk. 64 Ecem Cömert, Dk. 57 Thays Amorim, Dk. 81 Balongo Frace (ALG Spor)SARI KARTLAR:   Aysun Moradova (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) İlayda Civelek, Ebru Topçu (ALG Spor)Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu 16'ncı hafta karşılaşmasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor'a 4-0'lık sonuçla mağlup oldu.MAÇTAN SONRA GERGİNLİK ÇIKTIKarşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım sporcuları arasında çıkan tartışma büyüdü. Çevredekiler gerilimi büyümeden önledi. Soyunma odasına sorunsuz giren sporcular daha sonra stattan ayrıldı.

- Kayseri
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4
YORUMLAR
500
ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru

Gündoğdu, Kayseri, Gülşen, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 - Son Dakika
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