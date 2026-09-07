Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Karakaya, 1207 Antalyaspor beraberliğinden memnun - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Karakaya, 1207 Antalyaspor beraberliğinden memnun

Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Karakaya, 1207 Antalyaspor beraberliğinden memnun
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Süper Lig 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Enes Karakaya, oyuncularının mücadelesinden ve isteğinden memnun olduğunu belirterek eksikleri çalışıp daha iyiye gideceklerini söyledi.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya; 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü maçındaki oyundan ve performanstan memnun olduğunu söyledi.

Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü maçının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya; "Lige 4-3'lük güzel bir galibiyetle başlamıştık. Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldık. İlk yarıda karşılıklı birkaç pozisyon bulduk. İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla elimize alarak 64. dakikada golü bulduk. Ancak 80. dakikada kalemizde gördüğümüz golle skor eşitlendi. Son bölümde galibiyet için önemli gol fırsatları yakaladık fakat değerlendiremedik. Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var; eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Karakaya, 1207 Antalyaspor beraberliğinden memnun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Karakaya, 1207 Antalyaspor beraberliğinden memnun - Son Dakika
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