STAT: Sümer 2 NoluHAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak TurunçKAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri), Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.70 Gulanbar)TRABZONSPOR: Göknur, Şule, Laure Kong, Melisa Nilgin, Rose Bella, Yaren, Nevcan, Fatima Sağra, (Dk.68 Rabia) Sonay, (Dk.29 Derya), Berra, (Dk.81Şengül), KamilaGOL: Dk.17 Şehriban (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)SARI KART: Aysun (Kayserispor Kadın Futbol Takımı) Fatıma Sahra (Trabzonspor)TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 6'ncı hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Trabzonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0 - Son Dakika Spor