Kayseri Spor A.Ş Kadın Masa Tenisi Takımı 3. Lig\'e yükseldi

Trabzon'da düzenlenen Ömer Taşkıran Terfi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kadın Masa Tenisi Takımı, 2026-2027 sezonunda Türkiye 3. Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı.

26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilen Ömer Taşkıran Terfi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada sergilediği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olan Kayseri temsilcisi, elde ettiği dereceyle 2026-2027 sezonunda Türkiye 3. Lig'inde mücadele etme hakkını kazandı. Başarıya ulaşan takım kadrosunda Ayşe İzel Bilgiç, Neşe Tekin ve Sena Karagöz yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları ve takım antrenörü Ufuk Uçmak'ı tebrik ederek, yeni sezonda da başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ