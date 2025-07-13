Kayseri Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonası\'ndan 4 Madalya ile Döndü

Türkiye Kick Boks Minikler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları Kayseri'ye 4 madalya ile döndü.

9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Minikler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Kayserili sporcular aldıkları dereceler ile dikkat çekti. Şampiyonaya katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, antrenör Zeynep Sena Görücü'yü ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Türkiye Şampiyonası'ndan dereceler ile dönen sporcular şöyle;

Mustafa Canbulat, Minik Erkek Point Fighting 42 Kg Türkiye Şampiyonu

Ahmet Eren Boyraz, Yıldız Erkek Point Fighting 69 Kg Türkiye 2.si

Duran Berat Özer, Yıldız Erkek Kick Light 69 Kg Türkiye 3.sü

Mustafa Açıkel, Yıldız Erkek Point Fighting 69 Kg Üstü Türkiye 3.sü - KAYSERİ