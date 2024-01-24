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Kayseri Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol Sezonunu Tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol Sezonunu Tamamladı

Kayseri Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol sezonu sona erdi ve dereceye giren takımların ödülleri törenle verildi. ElitVoleybol Kulübü şampiyon olurken, Develi Belediyespor ikinci ve Melikgazi Belediyespor üçüncü oldu. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, tüm takımlara teşekkür ederek Elit Voleybol Kulübü'ne Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kayseri Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol Sezonunu Tamamladı
24.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:54
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Kayseri Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol sezonu tamamladı. Son maçların ardından dereceye giren takımların ödülleri düzenlenen tören ile verildi.

Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı ligde ElitVoleybol Kulübü şampiyon olurken, Develi Belediyespor ikinci, Melikgazi Belediyespor ise üçüncü sırayı aldı. Kayseri Voleybol İlTemsilcisi Halil Dicle, lige katılım gösteren tüm takımlara teşekkür etti. Dicle, "Yıldız Erkekler Voleybol İl Şampiyonasına katılan tüm takımlarımızı kutluyorum. Şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası Gruplarında Kayseri'yi temsil etme hakkı elde Elit Voleybol Kulübü'ne başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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