Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kayseri\'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
17.04.2026 13:16
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunun (ACES) İtalya, İspanya, Çekya, Slovakya ve diğer ülkelerden gelen delegasyon heyetini misafir ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri şehri olmakla birlikte tarım ve hayvancılığı da önemseyen yaklaşım sergilediğini söyledi.

Kayseri'de sporu her yaşa yayacak anlayışla hareket ettiklerini anlatan Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Töreni'nde "Altın Bayrak" ödülünü kendilerine layık gören ACES heyetine teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2024'te "Avrupa'nın en iyi spor şehri" ünvanını alınca 2029 Dünya Spor Başkentliği konusunda cesaretlendiğini dile getirdi.

ACES heyetinin 3 gün boyunca kentte incelemelerde bulunacağını dile getiren Büyükkılıç, heyetin kentin spor altyapısını yakından göreceğini ifade etti.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli de Türkiye ile dostluklarının 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Estonya'da düzenledikleri toplantıda Kayseri'nin adaylığı konusunda güzel gelişmeler kaydedildiğini anlatan Lupatelli, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Toplantıya 9 ülke temsilcisinin katıldığı bilgisini veren Lupatelli, Kayseri'yi yakından tanıdıklarını, 2029 yılında kenti 2029 Dünya Spor Başkenti olarak görmeyi umduklarını söyledi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
SON DAKİKA: Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
