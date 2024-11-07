Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftası Tamamlandı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B gruplarında Pazar günü oynanan maçların ardından 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 3. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda ise Argıncıkspor haftayı lider olarak tamamladı. 3. haftada oynanan 7 maçta toplam 15 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 3. haftada oynanan birbirinden önemli maçlarda favori takımlar puan kaybı yaşadı. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Tomarza Belediyespor 0-1 Kayseri Esen Metal SK 2-0

Erciyes Esen Makina FK 2-2 Argıncıkspor

Kayseri Şekerspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Döğerspor 1-0 1966 Turanspor

Özvatanspor 2-2 Hacılar Erciyesspor

Kayserigücü FK 0-1 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-1 Başakpınarspor

İsmail Okumuş FK 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ