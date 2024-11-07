Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftası Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftası Tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftası Tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 3. hafta tamamlandı. A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda ise Argıncıkspor liderliğini sürdürdü. Hafta boyunca toplam 15 gol atıldı, önemli takımlar puan kaybı yaşadı.

07.11.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B gruplarında Pazar günü oynanan maçların ardından 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 3. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda ise Argıncıkspor haftayı lider olarak tamamladı. 3. haftada oynanan 7 maçta toplam 15 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 3. haftada oynanan birbirinden önemli maçlarda favori takımlar puan kaybı yaşadı. Süper Amatör Küme'de 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Tomarza Belediyespor 0-1 Kayseri Esen Metal SK 2-0

Erciyes Esen Makina FK 2-2 Argıncıkspor

Kayseri Şekerspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Döğerspor 1-0 1966 Turanspor

Özvatanspor 2-2 Hacılar Erciyesspor

Kayserigücü FK 0-1 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 0-1 Başakpınarspor

İsmail Okumuş FK 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 3. Haftası Tamamlandı - Son Dakika

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