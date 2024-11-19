Kayseri Şeker Süper Amatör Küme\'de 5. Hafta Geride Kaldı

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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanan maçlar ile birlikte 5 hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 5. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 37 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Başakpınarspor, rakibi Kayserigücü Futbol Kulübü'nü 15-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 2-0 Kayseri Şekerspor

Argıncıkspor 0-0 Döğerspor

Tomarza Belediyespor 2-2 1966 Turanspor

Erciyes Esen Makina FK 0-2 Kocasinan Şimşekspor

Özvatanspor 5-1 Amaratspor

Kayseri Atletikspor 8-0 İsmail Okumuş FK

Başakpınarspor 15-0 Kayserigücü FK

Hacılar Erciyesspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ