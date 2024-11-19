Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanan maçlar ile birlikte 5 hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 5. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 37 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Başakpınarspor, rakibi Kayserigücü Futbol Kulübü'nü 15-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK 2-0 Kayseri Şekerspor
Argıncıkspor 0-0 Döğerspor
Tomarza Belediyespor 2-2 1966 Turanspor
Erciyes Esen Makina FK 0-2 Kocasinan Şimşekspor
Özvatanspor 5-1 Amaratspor
Kayseri Atletikspor 8-0 İsmail Okumuş FK
Başakpınarspor 15-0 Kayserigücü FK
Hacılar Erciyesspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 5. Hafta Geride Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?