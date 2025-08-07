Kayseri Şekerspor Yeni Sezona Hazır

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor yeni sezon hazırlıklarına start verdi.

2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan yeşil-beyazlılar topbaşı yaparak çalışmalarına başladı. Kayseri Şekerspor Tesislerinde antrenör Erkan Demirel nezaretinde yeni sezona merhaba diyen Kayseri Şekerspor Kulübü şampiyonluk başka bir şey düşünmüyor. Kadrosuna önemli isimleri dahil eden Kayseri Şekerspor Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezona en iyi şekilde girmek istiyor.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı uğurlu olmasını belirten Kayseri Şekerspor antrenörü Erkan Demirel, "2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız bu yolla rabbim bizleri mahcup etmesin. Bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık ve tempomuz artarak devam edecek. Yeni sezona güzel başlayıp güzel bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ