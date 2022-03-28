Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu

28.03.2022 18:04
Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu

Amasya'da düzenlenen U17 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında, Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Güreş takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Amasya'da düzenlenen U17 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında, Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Güreş takımı Türkiye şampiyonu oldu.

U17 Greko-Romen Türkiye Şampiyonası 24 - 28 Mart 2022 tarihleri arasında Amasya'da düzenlendi. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporculardan Lokman Gül 92 kg'da ve Ahmet Eroğlu 65 kg'da Türkiye Şampiyonu, Ahmet Karagülle 65 kg'da ve Ömer Polat 71 kg'da Türkiye ikincisi Semih Keleş 51 kg'da, Mustafa Yıldırım 55 kg'da ve Abdülhamit Uçar 45 kg'da Türkiye beşincisi oldu.

Kayseri SEM Güreş takımı bu sonuçlarla takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları, SEM Müdürü Ali Kılıç'ı ve Antrenörleri Ömer Aytekin, Çağlar Kahraman ile Abdülkadir Kocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu

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Türkiye, Kayseri, Amasya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri SEM, Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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