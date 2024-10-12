Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'ndan 4 Madalya ile Döndü

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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, Okçuluk 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

09 - 11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Şampiyonada Klasik Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Fatma Maraşlı ve Kutay Tek Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yine şampiyonada Klasik Yay U21 Erkek Kategorisinde Kutay Tek gümüş madalya, Klasik Yay U21 Kadın Kategorisinde Fatma Maraşlı gümüş madalya Klasik Yay Karışık Takım Kategorisinde Fatma Maraşlı ve Kutay Tek bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve Antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ