Kayseri Sporcuları Sinop\'ta 7 Madalya Kazandı

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular toplamda 7 madalya kazandı.
Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası büyük bir katılım ile Sinop'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Ayşegül Açık'ın 33 kiloda Türkiye şampiyonu olduğu yarışmalarda Kayserili sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde:
33 kiloda Ayşegül Açık Türkiye Şampiyonu
33 kiloda Yağmur Sönmez Türkiye ikincisi
54 kiloda Mert Hüseyin Taştan Türkiye ikincisi
45 kiloda Ömer Haspolat Türkiye üçüncüsü
54 kiloda Liliyan Tumi Türkiye üçüncüsü
57 kiloda Fatma Aslandoğan Türkiye üçüncüsü
67 kiloda Yağız Kaan Koç Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ
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