Kayseri Süper Amatör'de Play-Off Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör'de Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör\'de Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off'a yükselen 4 takım netleşti. Maçlar lig usulü oynanacak.

03.02.2025 10:17
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım belli oldu.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım netleşti. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off'a kalan takımlar oldular. Play-Off maçları bu sezon elemeli değil, lig usulü oynanacak ve ilk sırayı alan takım Kayseri şampiyonu olacak.

Play-Off programı ilerleyen günlerde Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, 3-sayfa, kayseri, Hacılar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör'de Play-Off Takımları Belli Oldu - Son Dakika

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