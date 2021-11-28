Goller: Erkam Boyraz Dk. 17 ve 62, Fatih Atik Dk.24, 69, 76 ve 89, Muhammed Enes Öztürk Dk.38, Ahmet Köksal Dk.83 (Esentepespor) Ali Şakar Dk.28 (Kayseri Yavuzspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esentepespor, ligin 5.haftasında Kayseri Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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