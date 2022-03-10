Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

10.03.2022 16:23
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 4 futbolcuya ceza verdi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 4 futbolcuya ceza verdi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda 3 futbolcuya ceza verdi. İl Disiplin Kurulu, Başakpınar Belediyespor'dan Abdurrahim Çopur'a 1maç, Başakpınar Belediyespor'dan Engincan Özcan ve Özvatan Gençlikspor'dan Yusuf Yücel'in birbirlerine yumruk atmasından ötürü 2'şer maç ceza verdi. Futbol İl Disiplin Kurulu, Tomarza Belediyespor-Yolspor maçında hakeme karşı sportmenlik dışı harekette bulunan Mehmet Ali Öncü'ye de 3 maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

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Başakpınar, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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