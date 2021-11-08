Üye Girişi
Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

08.11.2021 11:50
Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2.haftasında Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı'nda oynadığı karşılaşmada Talas Anayurtspor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2.haftasında Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı'nda oynadığı karşılaşmada Talas Anayurtspor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Halit Karacabay xx, Tolga Selvi xx

Talas Anayurtspor: Baykal Altay x, Yaşar Alak x, Tuğrul Kelek x, Abdulkerim Sain x, Bekir Böke x, Cengiz Çay xx, Uğur Karahançer x, (Emrecan Tepetaş x dk 67), Metin Yılmaz x, Hakan Yılmaz x, Mevlüt Yılmaz xx, (Berke Özsoy x dk 55), Semih Can Gül x, (Süleyman Koç x dk 85)

Hacılar Erciyesspor: Gürsel Can Koçer x, Yusuf Karaboğa xx, Ebubekir Baydilli xx, Yunus Öztürk xx, Ömer Gün x, (Hüseyin Öz x dk 46), Ali Avcı xx, Burak Türkmen xx, (Uğur Taşpınar ' dk 90), Tolgahan Alan x, (Safa Fırat x dk 60), Kasım Alıcı xx, (İsmail Bingöl ' dk 90), Murat Mağara xx, Süleyman Yasa x, (Mevlüt Padak x dk 50)

Goller: Mevlüt Yılmaz dk 55, Emre Can Tepetaş (pen) dk 70 (Talas Anayurtspor) Murat Mağara dk 40, Ebubekir Baydilli dk 68 ve 90 (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Uğur Taşpınar, İsmail Bingöl, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz 12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021 12:35 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak 12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor 12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler 11:51 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 11:19 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu         
12:39
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak         
11:52
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 13:01:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement