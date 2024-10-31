Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında Pazar günü oynanan maçların ardından 2. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubunda oynanan 7 maçla 2. hafta geride kalırken, A Grubunda Amaratspor, B Grubunda ise Argıncıkspor haftayı lider olarak tamamladı. 2. haftada oynanan 7 maçta toplam 41 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 2. haftanın en farklı galibiyetini ise Tomarza Belediyespor'u deplasmanda 8-2 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor elde etti. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 2-0 Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Şekerspor 3-2 Kayseri Döğerspor

Özvatan Belediyespor 7-0 Kayserigücü FK

Argıncıkspor 4-2 1966 Turanspor

Amaratspor 8-1 İsmail Okumuş FK

Tomarza Belediyespor 2-8 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Başakpınarspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ