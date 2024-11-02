Kayseri Süper Amatör Küme\'de 3. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı 3 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 2. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 3. haftanın hakemlerini duyuruldu. Süper Amatör Küme'de 3. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:

3 Kasım 2023 Pazar

Argıncıkspor- Erciyes Esen Makina FK: Ahmet Pakırcı

Kocasinan Şimşekspor- Kayseri Şekerspor: Cem Eray Eşmekaya

Tomarza Belediyespor-Kayseri Esen Metal SK: Kemal Hattatioğlu

Özvatan Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: Ali Yıldız

Amaratspor-Kayserigücü FK: Ebu Taha Rasim Köse

Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: Hacı Güverti

Kayseri Döğerspor- 1966 Turanspor: Berkecan Kalkan - KAYSERİ