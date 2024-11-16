Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta heyecanı başlıyor. İki grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Atletikspor-İsmail Okumuşspor: Furkan Emre Arslan
Amaratspor-Özvatanspor: Erkan Kırçıl
Esen Metalspor-Şekerspor: Ahmet Pakırcı
Döğerspor-Argıncıkspor: Halit Karacabay
Kocasinan Şimşek- Erciyes Esen Makine: Hacı Güverti
Tomarza Belediyespor-1966 Turanspor: Hüseyin Keğin
Başakpınarspor-Kayserigücü: Cenk Uluçınar - KAYSERİ
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