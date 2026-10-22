Kayseri Süper Amatör Küme\'de 5 maçta 21 gol atıldı, ilk golü Bozüslü attı

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor'da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı'nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü'nün golü ile 1-0 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.

Sezonun ilk penaltı golü ise Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu attı.