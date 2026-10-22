Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 21 gol atıldı, ilk golü Bozüslü attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 21 gol atıldı, ilk golü Bozüslü attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme\'de 5 maçta 21 gol atıldı, ilk golü Bozüslü attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu başlarken geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golünü Amaratspor maçının 3. dakikasında Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü atarken ilk penaltı golü Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu'dan geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk golünü Kocasinan Ülküspor'dan Abdulsamed Bozüslü kaydetti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 5 müsabakada 21 gol atıldı. Sezonun ilk golü Kocasinan Ülküspor'da geldi. Mavi beyazlılar Argıncık Stadı'nda oynanan Amaratspor maçının 3. dakikada Abdulsamed Bozüslü'nün golü ile 1-0 öne geçerken bu gol sezonun ilk golü oldu.

Sezonun ilk penaltı golü ise Amaratspor'dan İsmail Aydoğdu attı.

Kaynak: İHA
İsmail AydoğduKocasinanKayseriFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Bartın’daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı Bartın'daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
14:01
Arda Güler kamera karşısına geçti Konuşulan rakam inanılmaz
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Öğrenince çıldırdı Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:07:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de 5 maçta 21 gol atıldı, ilk golü Bozüslü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei